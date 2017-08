Aufstehen vor Sonnenaufgang

Allaz’ Arbeitstag beginnt um 4.45 Uhr morgens, bevor das erste Tageskind kommt. Das letzte verlässt sie um acht Uhr abends. Das gehe nicht jeden Tag so, aber mehrheitlich, sagt sie. Zurzeit betreut Allaz insgesamt sechs Tageskinder. Deren Geschichte ist immer dieselbe: Die Eltern berufstätig, manche unregelmässig oder ausserhalb der üblichen Arbeitszeiten. Deshalb sind die Betreuungszeiten massgeschneidert. Es kann vorkommen, dass ein Tageskind bei Allaz übernachtet. Für diesen Fall hält sie Matratzen bereit. Das Tageskind wird im Zimmer von Tochter Séverine einquartiert, die wiederum im Zimmer ihrer Brüder oder bei ihrem Mami unterkommt.

Die dunklen Wolken vom Vormittag haben sich aufgelöst. Allaz führt durch die Wohnung. Im Badezimmer fällt ein bunter Strauss an Zahnbürsten auf. «Für jeden eine: für mich, meine Kinder und meine Tageskinder», erklärt sie. Das Wohnzimmer nimmt ein violettes Sofa ein. Ausgerichtet ist es auf ein Regal aus hellem Holz; Globi, der Regenbogenfisch, gerahmte Fotos, auf Kniehöhe ein Flachbildfernseher. Genau hinschauen muss man nicht, um zu erkennen, woraus sich das Muster auf dem Bildschirm zusammensetzt. Unzählige kleine Handabdrücke. Stört das nicht? «Ich schaue nicht oft fern», sagt Allaz. Am Abend wolle sie einfach ihre Ruhe. Innen an der Eingangstüre hängt eine Foto-Collage. Zu sehen sind ein Paradiesvogel-Pärchen, eine Elefantengruppe, ein roter Panda. «Wenn ich einen Tag für mich habe, gehe ich alleine in den Zoo Zürich. Von neun Uhr morgens, bis er schliesst», sagt Allaz. Fotografieren, das beruhige sie. Sich selbst dürfe sie nicht vergessen. Deshalb macht sie pro Jahr zwei Wochen Ferien. «Das stimmt so für mich.»

Die Hausregeln gelten für alle

Sonst arbeitet Allaz Vollzeit. «Wahrscheinlich mehr.» Pro Stunde verdient sie pro Kind sechs Franken fünfzig. Dazu kommt die pauschale Vergütung aller Mahlzeiten, der zusätzlichen Wartestunden und der Autofahrten. Jeden Tag schreibt sie einen Rapport, nach dem der Lohn berechnet wird. «Als Tagesmutter könnte ich schon gerne mehr verdienen. Aber wenn ich genug Kinder habe, geht das gut auf», sagt Allaz. Ihre Arbeit empfindet sie als angenehm: «Ich habe keine Mitarbeiter, die ich nicht mag. Und meine Kinder haben ihr Mami daheim.» Adrien versucht gerade, Fabrice einen Ballon abzujagen. Allaz schaut lachend zu. «Ich liebe das Tohuwabohu.» Klar, es gebe Momente, in denen ihr die Arbeit über den Kopf wachse. «Wenn ich geputzt habe und die Kinder mit dreckigen Schuhen reinspazieren. Wenn sie Bügelperlen ausleeren. Und wenn sie lügen.» Durchatmen und auf zehn zählen.

Laissez-faire liegt in der Tagesmuttererziehung nicht drin. «Wenn ich alle sechs Kinder tun lasse, was sie wollen, sieht meine Wohnung aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen», sagt Allaz. Die Tageskinder haben dieselben Hausregeln zu befolgen. Während des Essens wird nicht gesungen und getanzt. Fussball spielen in der Wohnung ist tabu. Gleiches gilt für Hüpfen auf dem Sofa. Da stellt sich die Frage: Wie viel Mutter muss sie für ihre Tageskinder sein? Trösten – ja, Windeln wechseln – klar, Küsschen geben – Allaz zögert. «Da bin ich vorsichtig. Schliesslich sind das nicht meine.»

Die Uhr über dem Esstisch zeigt kurz vor halb vier Uhr. Jamie (5) und Nicolas (6), die Söhne von Freundinnen, kommen vorbei. Gefeiert wird heute Allaz’ 32. Geburtstag. Es gibt selbst gemachte Erdbeerroulade. Nach den Sommerferien kommt Adrien in die Krippe, zusammen mit seiner Schwester, erzählt Allaz und streicht ihrem Tageskind über den Kopf. Beide Kinder an einem Ort unterzubringen sei praktischer für die Eltern. Das hier sei auch sein Abschied. «Ich werde den Kleinen vermissen. Er hat so viel von uns angenommen.» Etwa Schweizerdeutsch. Mit seinen Eltern spricht Adrien Rumänisch, Französisch und Englisch. In seiner Tagesfamilie lernte er «Oh du goldigs Sünneli» oder «Es wott es Fraueli z’Märit ga». Anfänglich nannte er Allaz Mami. Adriens Mutter reagierte gelassen – sie war für ihn schon immer die «Mama». «Die Tagesfamilie ist ein zweites Zuhause», sagt Allaz. Adrien wollte einst gar nicht mehr nach Hause. Der Tagesablauf wiederholt sich. Die Struktur gebe den Kindern Sicherheit, sagt Allaz. Flexibel müsse sie trotzdem sein. Nach den Sommerferien bekommt sie ein neues Tageskind, ein einjähriger Bub.