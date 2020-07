Brand in Schlieren: Feuer brach in Sozialbetrieb der Stadt Zürich aus

An der Industriestrasse in Schlieren ist heute Morgen ein Brand in einer Recycling-Anlage ausgebrochen. Die Rauchwolke ist im Umkreis gut erkennbar und breitet sich über Schlieren aus. Die Stadt Schlieren sowie umliegende Städte und Gemeinden fordern dazu auf, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Der Rauch ist weitherum zu riechen, so zum Beispiel auch in Höngg, wie eine Leserin der «Limmattaler Zeitung» meldet.

Die Feuerwehr ist zusammen mit der Kantonspolizei Zürich sowie mit Baustatikern vor Ort, die Löscharbeiten sind im Moment noch im Gang. Auch ein Grossaufgebot von Schutz und Rettung Zürich hilft bei den Löscharbeiten. Zudem ist auch die Stützpunktfeuerwehr Dietikon sowie der Rettungsdienst vom Spital Limmattal im Einsatz.

Wie das Sozialdepartement der Stadt Zürich gegenüber der «Limmattaler Zeitung» bestätigt, ist das Feuer innerhalb der Recycling-Anlage der Sozialen Einrichtungen und Betriebe (SEB) der Stadt Zürich ausgebrochen. Diese ist an der Industriestrasse 23 zuhause.