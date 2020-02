Brand in Gleisnähe: Zwischen Olten und Zürich fallen Züge aus

Auf der Bahnstrecke zwischen Lenzburg und Zürich Hauptbahnhof ist es am Mittwochmorgen zu einer Störung gekommen. Zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon ist der Verkehr beeinträchtigt, wie die SBB mitteilen.

Die Fernverkehrszüge IC 5 und IR 17 fallen zwischen Olten und Zürich HB aus. Die Züge IC 1 und IC 8 halten ausserordentlich in Olten.

Grund für die Störung ist ein Brand in Gleisnähe. In der Nacht ist in Dietikon ein Feuer ausgebrochen. Zur Brandbekämpfung wurde auch ein Löschzug der SBB herangezogen. Zwei von vier Gleisen mussten deshalb gesperrt werden.

Wegen des Engpasses sahen sich die SBB gezwungen, den Betrieb kurzfristig umzustellen. «Einzelne Züge haben vorzeitig gewendet, andere einen ausserordentlichen Halt in Olten eingelegt,» sagt SBB-Mediensprecher Reto Schärli. Die Linie sei aber die ganze Zeit über offen gewesen. Mittlerweile sei die Störung behoben. Das Herunterfahren des Notbetriebs brauche aber noch etwas Zeit.

Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis 8 Uhr. (wap/mwa)