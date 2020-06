Bodenmarkierungen, Masken und Halbklassen: Jugendliche lernen ab Montag wieder in der Schule

Nach zwölf Wochen Lockdown startet am Montag der Schulbetrieb in der Kantonsschule Limmattal in Urdorf wieder. Die Freude auf die Rückkehr zum Präsenzunterricht ist bei den Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen gross. «Die sozialen Kontakte im Präsenzunterricht haben unseren Schülern und Lehrkräften sehr gefehlt.

Die Jugendlichen sehnen sich nach ihren Gspänli und die Lehrerschaft vermisst den Austausch untereinander», sagt Rektor Werner De Luca. Er sei froh, dass wieder Leben in die Kantonsschule einkehre, auch wenn das ein enormer Aufwand bedeute. Denn die Kanti Limmattal muss trotz Rückkehr zur Normalität die Covid-19-Schutzmassnahmen sicherstellen.

So wurden in jedem Klassenzimmer Bodenmarkierungen angebracht. «In diesen speziellen Zonen darf sich nur die Lehrperson aufhalten», sagt De Luca. Zudem wurden alle Lehrerpulte mit Plexiglasscheiben ausgerüstet. Die Schule stellt überdies Masken und Schutzvisiere aus Plexiglas für Lehrkräfte zur Verfügung.

«Diese werden zum Beispiel dann genutzt, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, wenn Lehrkräfte auf einzelne Schülerinnen oder Schüler zugehen und ihnen etwas erklären möchten», sagt De Luca.

Der Abschlussjahrgang wurde bereits Ende Mai aus dem Schulunterricht entlassen. Die Kantischüler der dritten bis fünften Stufe werden ab Montag jeweils in Halbklassen unterrichtet. Um den Abstand einhalten zu können, wurde die Hälfte des Mobiliars aus den Schulzimmern entfernt.