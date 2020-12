Bartgeier Sardona fliegt jetzt mit einem «goldigen Chrönli» ans Meer

Diese Form der Wissensvermittlung sei einmalig – und sie scheint zu funktionieren. Als Wartmann im Natur- und Tierpark Goldau (SZ) als Ranger arbeitete, begegnete sie einem Knaben, der allerlei über Bartgeier wusste. Sie staunte nicht schlecht. Wie sich herausstellten sollte, hörte der Junge jeden Abend ihre CD. Die Inspiration für die Titelfigur hat Wartmann ebenfalls aus ihrer Zeit in Goldau geschöpft: «Als Sardona am 1. März 2010 aus seinem Ei schlüpfte, konnte ich die Geburt live mitverfolgen.»

Heute ist der Bartgeier Protagonist in fast allen Geschichten Wartmanns. 2015 erschien das Hörbuch «De Sardona hilft am gwundrige Murmeli». Zudem schrieb Wartmann zusammen mit Illustrator Remo Wyss das Bilderbuch «De Sardona macht es Fäscht». In diesem möchte die Autorin den Kindern vor allem geologisches Wissen näherbringen. «Sie lernen zum Beispiel, wie Berge entstehen – verpackt natürlich in eine tolle Geschichte».

Den Verlag Wartmann Natürlich hat die Oberengstringerin 2006 gegründet. Nebst ihren eigenen Werken veröffentlicht sie auch die Manuskripte anderer Autoren. Aktuell arbeitet Wartmann an einem Sachbuch über Bäume, dessen Texte über die biologischen Merkmale und Heilwirkungen von schönen Fotos begleitet werden sollen. «Bis das Buch fertig ist, dauert es aber noch eine Weile.»