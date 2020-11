Auftreten, aber anders: Tabea Vogel macht ihr Fotostudio zur Konzertbühne

Die Musik ist für Tabea Vogel ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Denn die ausgebildete Fotografin ist auch als Sängerin tätig. Dieses Jahr fielen wegen Corona aber viele Auftritte aus. Die Urdorferin entschied sich deshalb, in ihrem Fotostudio in Zürich Altstetten Studio-Sessions durchzuführen. «Ich habe gedacht, das Studio habe ich sowieso. Ich kann auch hier auftreten», meint Vogel. Zuerst sei die Idee auf sehr viel Euphorie gestossen. «Viele Leute haben nun aber Angst», sagt Vogel. Sie habe aber auch positives Feedback erhalten, die Premiere heute Samstag werde darum sicher durchgeführt.

Ihre Vielseitigkeit bedingt eine gute Organisation

Tabea Vogel ist hauptberuflich Fotografin, macht Musik und hat zwei Kinder. Wie bringt sie alles unter einen Hut? «Es ist alles eine Frage der Organisation», meint sie. Wenn sie keine Kundentermine habe, könne sie ihre beiden Kinder gut ins Fotostudio mitnehmen. «Aber ich will das klar abgrenzen. Im Studio arbeite ich, zu Hause bin ich für die Familie da.» Dieses Jahr habe sie mehr Zeit fürs Songschreiben gehabt, da viele musikalische Engagements abgesagt worden seien.

Vogel hätte in Deutschland auf einem Schiff auftreten sollen, zudem waren Charity- und Galaanlässe geplant gewesen. «Die Fotografie hält mich zum Glück über Wasser», sagt sie. Als Musikerin sehe es da anders aus. «Die Kulturszene leidet», sagt sie. Sänger Seven habe es in seinem Schreiben an den Bundesrat auf den Punkt gebracht.