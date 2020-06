Regierungsrat winkt lockerung für Badeverbot ab – die Limmat bleibt trotz Corona-Engpässen gesperrt

Für ausgiebiges Baden und Schwimmen dürfte in diesem Sommer der Platz knapp werden. Einerseits, weil viele Zürcherinnen und Zürcher die Ferien zuhause verbringen. Andererseits, weil die Abstands- und Hygieneregeln die Kapazitäten der Bäder verringern.

Die GLP fragte deshalb in einer Anfrage an den Regierungsrat, ob in dieser Ausnahmesituation nicht das Badeverbot in der Limmat gelockert werden könnte. Mehr Platz zum Baden würde helfen, die Corona-Vorgaben des Bundes einzuhalten.

Nach Ansicht der GLP würde sich als zusätzliche Bade- und Schwimmstrecke jene des traditionellen Limmatschwimmens eignen, also der Abschnitt zwischen Stadthausquai und Oberem Letten.

Regierung unterstützt Idee eigentlich

Der Regierungsrat findet die Idee eigentlich gut. Allerdings will er sich nun nicht erneut mit dem Thema befassen. Denn im Januar 2019 hatte der Kantonsrat genau dieses Anliegen schon einmal abgelehnt.