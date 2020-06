Provisorisches Schulhaus: Dietiker heissen 15-Millionen-Kredit gut

Die Vorlage war im Vorfeld der Abstimmung unbestritten. Zwar hatte die Geschäftsprüfungskommission des städtischen Parlamentes anfänglich gewisse Bedenken bezüglich der Höhe des Kredites gehegt, doch verflogen diese während der Vorberatung des Geschäfts schnell: «In den Gesprächen wurde klar, dass der Stadtrat sich ausführ­lich Gedanken zum Projekt gemacht hatte und dieses technisch gut vorbereitet ist», hielt die Kommission fest. Das Parlament stellte sich in der Folge ebenfalls - und dies einstimmig - hinter den Schulbau.

Dass es die neue Schule «Pavillon Stierenmatt» braucht, davon haben sich am Sonntag die Stimmberechtigten ebenfalls überzeugt gezeigt. Die Zahlen zweier Studien sprechen auch eine deutliche Sprache: Die Schülerzahlen steigen in Dietikon demnach in den nächsten 15 Jahren um knapp die Hälfte von aktuell rund 2800 auf über 4100 (plus 46 Prozent).

Im neu entstandenen Quartier Limmatfeld, in welchem inzwischen über 2000 Menschen leben, sind bislang zwar vier Kindergärten für rund 80 Kinder vorhanden. Für die 174 im Stadtteil wohnhaften Primar- und Oberstufenschüler fehlt es hingegen an nahen Schulräumen. Diese Kinder und Jugendlichen besuchen derzeit die anderen Schulhäuser der Stadt, die sich auf der anderen Seite der Bahngleise befinden und seit einiger Zeit an ihre Kapazitätsgrenzen stossen.

Die Schulpflege und der Stadtrat beabsichtigen deshalb seit geraumer Zeit, im Limmatfeld ein Schulhaus zu bauen. Bis allerdings auf dem Areal Stierenmatt, das der Stadt gehört, die geplante Anlage stehen wird, dauert es noch mindestens acht Jahre; frühestens 2028 wird es gemäss den Erläuterungen in der Weisung zur Abstimmung soweit sein.

Bis dahin soll nun die vom Volk bewilligte temporäre Schulanlage Abhilfe schaffen: Die Stadt übernimmt von den Eigentümern des Hunziker-Areals beim Unterwasserkanal und der Karl-Heid-Strasse ein 3175 Quadratmeter grosses Areal im Baurecht. Darauf werden zwei Schulzimmertrakte und ein Turnhallenstrakt erstellt. In den Pavillons, die später an anderer Stelle weiterverwendet werden, können neun Schulklassen mit 225 Primarschülern unterrichtet werden.

Der Terminplan ist eng; die neue Schulanlage soll bereits auf das Schuljahr 2021/22 bezugsbereit sein. Deshalb ist die ursprünglich auf Mai angesetzte, wegen des Coronavirus aber ausgesetzte Abstimmung nun noch vor den Sommerferien an einem ausserordentlichen Termin angesetzt und abgehalten worden. Bereits vor dem Vorliegen des Abstimmungsresultates wurden - unter Vorbehalt einer Annahme - das Baubewilligungsverfahren und das Submissionsverfahren in Gang gesetzt. Damit soll es möglich sein, dass die Holzmodulbauten in den kommenden 13 Monaten installiert werden können.

Die Dietiker Stimmberechtigten haben den Kredit über 15,219 Millionen Franken mit 2056 Ja- zu 735 Nein-Stimmen genehmigt. Die Stimmbereteiligung lag bei 23,3 Prozent.