«Needle Park»: Zeitzeugen berichten bei einem digitalen Rundgang im Zürcher Platzspitzpark

Buch und Film «Platzspitzbaby»

Damals in den 90er-Jahre rutschte die Mutter von Michelle Halbheer in die Drogen ab. Sie verkehrte in der offenen Drogenszene am Zürcher Platzspitz. Die Behörden liessen das Mädchen bei ihrer Mutter, holten sie nicht aus ihrer Not. Im Buch »Platzspitzbaby« verarbeitet sie ihre Vergangenheit. Die gebundene Originalausgabe ist 2013 erschienen und diente als Inspiration für den Film »Platzspitzbaby«.

Der Schweizer Spielfilm ist aus dem Jahr 2020, welcher von der gleichnamigen Autobiographie von Michelle Halbheer inspiriert wurde. Die Geschichte handelt von der der elfjährigen Protagonistin Mia, die nach Beendigung der offenen Drogenszenen am Platzspitz im Frühling 1995 zusammen mit ihrer Mutter ins Zürcher Oberland zieht.