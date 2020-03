Namenswirrwarr um Patentier: Warum Wolf Geri nicht mehr Geri heissen darf

Mit dem Namen Geri wird ein Wolf in der nordischen Mythologie bezeichnet. Dass Geroldswil ihren Patenwolf ebenso Geri getauft hat, dürfte ein amüsanter Zufall sein. Der Gemeinderat übernahm im Februar eine Patenschaft für einen Mongolischen Wolf, der im Zoo Zürich lebt. Mit einem Betrag von 900 Franken im Jahr wird das Futter des Tieres gesponsert. Passend zum Gemeindenamen taufte man den Wolf Geri. Damit tappte der Gemeinderat jedoch in ein Fettnäpfchen. Die Benennung des Tiers kommt beim Zoo Zürich nämlich nicht gut an.