Nachwuchs trotz Hormon-Implantat – der Zürcher Zoo begrüsst den kleinen Brillenbär Uyuni

Uyuni ist als sechstes Jungtier von der Mutter Cocha auf die Welt gekommen. Vater Apu hat eigentlich ein Hormon-Implantat zur Verhinderung seiner Fruchtbarkeit, das offenbar nicht funktioniert hat.

Uyuni ist am 5. Februar auf die Welt gekommen. Es ist ein Männchen und das sechste Jungtier von Bärenmama Cocha. Bei der Geburt war das Bärenbaby gerade so gross wie ein Meerschweinchen. Als Nesthocker hat er die ersten rund 15 Wochen seines Lebens in der Wurfbox verbracht – zusammen mit seiner Mutter.

Cocha lebt mit ihrer Mutter Sisa, also der Grossmutter von Uyuni, und mit Uyunis älteren Schwester Rica im Sangay Bergnebelwald. Auch Vater Apu lebt dort, jedoch von den Weibchen getrennt. Apu trägt eigentlich ein Hormon-Implantat, um Nachwuchs zu verhindern. Das hat in diesem Fall aber offenbar nicht funktioniert. Trotzdem sind die Aussichten intakt, später einen guten Platz für Uyuni zu finden, wenn der Brillenbär erwachsen ist.