Nach Selbstunfall: 20-jähriger Junglenker begeht Fahrerflucht mit BMW

Der Selbstunfall ereignete sich um 12.15 Uhr in einer Linkskurve an der Kesselstrasse beim Fussballplatz, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. Der junge Lenker verlor aus noch unbekannten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Kandelaber am rechten Strassenrand.

Dank Angaben von Passanten konnte das beschädigte Fahrzeug wenig später von einer Polizeipatrouille angehalten und kontrolliert werden. Dem Lenker wurde der Fahrausweis vorläufig abgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizeibilder vom März 2020: