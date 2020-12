Nach Lärmbeschwerden der Nachbarschaft: Stadt will einen verträglichen Mix für die«Pischte 52» finden

Auf der Brache der Badenerstrasse im Schlieremer Zentrum soll keine Partymeile entstehen. Das betont der Stadtrat in seiner Antwort an die rund 40 Anwohnerinnen und Anwohner der Badenerstrasse 3 und 5 sowie der Brunngasse 8. Diese hatten Ende Oktober einen Beschwerdebrief samt Unterschriften beim Stadtrat eingereicht, in dem sie das Vorgehen der Stadt und des Kümmerers der «Pischte 52», Daniel Dormann, bemängelten.

Die Anwohner stören sich am übermässigen Lärm, der von den diversen Veranstaltungen auf der stillgelegten Strasse ausgeht und daran, dass sich die Stadt dafür nicht verantwortlich fühlt. Sie verlangen, dass der Stadtrat Rücksicht auf sie nimmt und ab sofort für die Einhaltung der rechtlichen Ordnung sorgt.

Anliegen unabhängig von Anlässen äussern

In einem Schreiben an die Anwohner vom 17. November, das dieser Zeitung vorliegt, geht der Stadtrat auf die Kritik ein. «Wir können Ihnen versichern, dass wir der Lärmthematik und der damit verbundenen Kommunikation weiterhin hohe Beachtung schenken werden», schreibt er. Man habe entschieden, dass regelmässige Gesprächsrunden mit den Anwohnern stattfinden würden, um so vermehrt das Gespräch zu suchen, damit Anliegen auch unabhängig von konkreten Anlässen auf der «Pischte 52» angebracht werden könnten.

Rund 8500 Quadratmeter gross ist die Brache, die 2019 einen grossen Teil des Schlierefäschts beherbergte. Weil der Strassenverlauf im Zusammenhang mit dem Bau der Limmattalbahn verlegt wurde, wird dieser Abschnitt für den Verkehr nicht mehr gebraucht. Um herauszufinden, wie das Gebiet künftig genutzt werden kann, hat die Stadt im Frühsommer ein Mitwirkungsverfahren für die Bevölkerung gestartet.

Abgeleitet vom Aussehen des Strassenstücks und der Postleitzahl der Stadt heisst das Projekt «Pischte 52». Die Einwohnerinnen und Einwohner können dafür Projektideen einreichen. Bisher wurden schon einige Ideen realisiert. So wurde die «Pischte 52» beispielsweise im Sommer in einen Sandstrand – inklusive Pools, Open-Air-Kino und Food-Festival – verwandelt oder wurde im September zum Austragungsort des Herbstmarkts.

Der Stadtrat betont in der Antwort, dass er an diesem Vorhaben festhalten will. Der dreijährige Versuchsbetrieb auf der «Pischte 52» müsse seinen Zweck erfüllen können. «Verschiedenste Veranstaltungen, Projekte und Events sollen ausprobiert werden können, um für die zukünftige Nutzung der Grünen Mitte einen geeigneten und verträglichen Mix zu finden», heisst es. Damit sei ein für alle Schlieremerinnen und Schlieremer attraktiver Stadtpark gemeint, der aktiv genutzt werde und Identität stifte.