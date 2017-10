Wir befinden uns in einem kleinen Yogastudio direkt hinter dem Bahnhof Oerlikon. Beim Haupteingang gibt es für das Studio keine Klingel, damit kein unerwarteter Lärm die Lektionen stören kann. Yoga ist normalerweise ruhig und besinnlich – doch heute ist alles anders. Suzy Krauer hat eine Playlist voller Thrash und Death Metal mitgebracht, und einen lauten Verstärker. Die 42-Jährige macht seit 22 Jahren Yoga, seit sechs Jahren unterrichtet sie es auch. Metal hört sie schon seit ihrer Jugend. Dieses Jahr beschloss sie, die beiden Leidenschaften zu verbinden.



«Lange war ich der Meinung: Metal und Yoga, das passt nicht zusammen», sagt Krauer, während sie in dem mit Buddha-Statuen verzierten Raum auf dem Boden sitzt. In der Luft liegt ein sanfter Duft von ätherischen Ölen. Immer mehr Freunde aus der Metal-Szene hätten aber ihr versichert, sie kämen auch mal ins Yoga, wenn dazu Metal laufe. «Bei den ersten Selbsttests habe ich schnell gemerkt, dass es beim Yoga und beim Metal oft um ähnliche Dinge geht: im Moment aufgehen, dem Stress und dem Alltag entkommen.»

Nur ein weiterer Gag?

In westlichen Ländern nimmt Yoga seit einigen Jahren die aberwitzigsten Formen an. Auf einer Farm im US-Bundesstaat New Hampshire wird «Goat Yoga» angeboten, bei dem einem Ziegen auf den Rücken steigen oder auch mal die Yoga-Matte anknabbern. Ähnliches wird auch mit Hunden gemacht, das nennt sich dann «Doga». Andere lassen sich von den Bewegungsübungen zu neuen Sexpositionen inspirieren. Und wieder andere praktizieren Yoga in von der Decken hängenden Seilen oder unter schweisstreibender Hitze bis zum Rand des körperlichen Zusammenbruchs.

Ist Metal-Yoga also nur ein weiterer Gag, der das Bedürfnis der Spassgesellschaft nach Spektakel befriedigen soll? Oder gibt es sowieso keine richtige Art, Yoga zu betreiben?

Für Suzy Krauer persönlich ist Yoga auch mit Spiritualität verbunden. Sie und ihr Mann leben nach der Philosophie der Hare-Krishna-Bewegung. Trotzdem ist sie der Meinung, dass man Yoga so betreiben soll, wie man es für richtig hält. «Ich nehme grundsätzlich alle Leute sehr ernst, die zu mir ins Yoga komme, ob das nun normales Hatha Yoga oder Metal-Yoga ist», betont Krauer. «Meine Aufgabe als Lehrerin ist immer dieselbe: dass es guttut.»



Doch nicht sehen alle den Umgang mit Yoga so locker, wie Krauer erfahren musste. Als sie ihren Metal-Yoga-Kurs kürzlich auf Facebook ausgeschrieben hatte, bekam sie kurz darauf eine zornige Nachricht eines Inders. Mit dem Metal-Yoga würde sie seine Kultur vergewaltigen und er werde sie darum einem traditionellen Yoga-Institut melden. «Ich habe ihm geantwortet, er solle das Ganze doch nicht so ernstnehmen.» Das gelte auch in Bezug auf den Metal: «Da geht es ja auch um Satan oder andere schlimme Dinge, aber ich schöpfe daraus positive Energie.»



Das im Westen praktizierte Yoga entstand im 19. Jahrhundert als eine Mischung aus Jahrtausendealter indischer Philosophie und westlichen Ideen, etwa aus der Psychologie oder aus verschiedenen Trainingsformen. Obwohl dazu auch spirituelle Praktiken wie Meditation gehörten, verstehen viele unter Yoga heute vor allem körperliche Übungen, sogenannte Asanas.