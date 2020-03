Statt bis am 31. März muss die Steuererklärung 2019 erst bis am 31. Mai abgeliefert werden. Damit will die Finanzdirektion stark belastete Familien und Einzelpersonen unterstützen.

Die Fristerstreckung sei auch angezeigt, weil inzwischen viele Gemeindeverwaltungen ihre Schalter geschlossen hätten und nur noch telefonische Auskünfte erteilen würden.