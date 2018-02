Es sind unvergessliche Szenen. Nach der Schlusssirene liegen sich die Spielerinnen des Schweizer Eishockeynationalteams in den Armen. Sie haben soeben Schweden nach einem 0:2-Rückstand mit 4:3 bezwungen und damit Bronze gewonnen. Mittendrin in der Jubeltraube ist die Oberengstringerin Florence Schelling. Die Torhüterin ist der grosse Rückhalt der Mannschaft. Sie wird zur wertvollsten Spielerin des Turniers an den Olympischen Winterspielen in Sotschi gewählt und zum besten Goalie sowieso. Auch in der Heimat wird sie mit Auszeichnungen überhäuft. Die Gemeinde Oberengstringen etwa benennt einen Weg nach ihr.

Vier Jahre ist das her. Nun stehen die nächsten Winterspiele vor der Türe. Nächsten Freitag steigt im Olympiastadion von Pyeongchang die Eröffnungsfeier. Schelling wird wieder dabei sein. Mit dem Urdorfer Curler Claudio Pätz ist zudem ein zweiter Vertreter aus der Region an den Spielen am Start.

Immer wieder haben Limmattalerinnen und Limmattaler rund um Olympische Sommer- und Winterspiele kleinere und grössere Geschichten geschrieben. Sei es als Sportler, Trainer oder Funktionär. Eine Auswahl.

Von Erfolgen und Geburtstagen

Medaillen zu gewinnen, ist das Ziel vieler Sportler, die an Olympischen Spielen Teilnehmen. Einer, der weiss, wie es sich auf dem Podest anfühlt, ist Daniel Nipkow aus Bergdietikon. 1984 in Los Angeles schoss er sich mit dem Kleinkalibergewehr auf den 2. Platz. Und das ausgerechnet am 1. August. Bereits vier Jahre zuvor zählte Nipkow zu den Favoriten. In Moskau antreten konnte er jedoch nicht. Es war Kalter Krieg, die USA boykottierten die Spiele in der damaligen UdSSR. Und auch der Schweizer Schützenverband weigerte sich, seine Athleten nach Moskau zu schicken. Nipkows Traum war geplatzt – vorerst.