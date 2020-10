Ein Velofahrer ist am Montag in Oberwinterthur gestürzt, nachdem er von einem Lastwagen überholt worden ist. Der 23-jährige Velofahrer verletzte sich dabei an der Schulter.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7.30 Uhr auf der Ohrbühlstrasse vor der Einmündung der Stegackerstrasse, wie die Stadtpolizei Winterthur am Montag mitteilte. Die Lastwagenlenkerin oder der Lastwagenlenker fuhr ohne anzuhalten weiter.