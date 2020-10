Kanton Zürich: Fast 1000 Neuinfektionen in 24 Stunden

Im Kanton Zürich sind seit Dienstag 989 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. 99 Menschen befinden sich in Spitalbehandlung, acht werden beatmet.

Seit dem 1. Juli 2020 wurden damit 14'052 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 157 Personen sind insgesamt gestorben, wie die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich am Mittwoch mitteilte.

Die Anzahl positiver Coronatests lag letzte Woche im Schnitt bei 11,9 Prozent. In der Woche zuvor lag der Schnitt bei 7,9 Prozent.

Im Kanton Zürich waren bereits am Samstag und am Sonntag jeweils etwas über 500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Am Montag sind es noch 205 Personen gewesen.