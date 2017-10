Antoine F. Goetschel widmet sich neben seiner Anwaltstätigkeit in Zürich seit 1985 dem Tier in Recht, Ethik und Gesellschaft und hat darüber zahlreiche Bücher und Aufsätze veröffentlicht. Im Frühling erscheint sein 13. Buch mit dem Titel «Animal Spa». Darin arbeitet der 59-jährige Zürcher 35 Fälle aus seiner Zeit als Tieranwalt auf. 2007 bis 2010 hat er das weltweit einzigartige Amt des Rechtsanwalts für Tierschutz in Strafsachen des Kantons Zürich ausgeübt. Die Stelle wurde vor sieben Jahren abgeschafft, als das Volk darüber abstimmte, ob es landesweit Tieranwälte braucht. 2016 hat er den Verein Global Animal Law GAL gegründet, den er auch präsidiert. Zudem arbeitet er als Dozent an der Universität Zürich. (GIU)