Immobilien-Strategie: Arbeitsgruppe sucht trotz Abfuhr des Gemeinderats den Dialog

Der Ruf nach einer Zusammenarbeit von Politischer Gemeinde und Schulgemeinde wird in Urdorf auch nach der Einwilligung der Schulpflege zur Bildung einer Einheitsgemeinde nicht leiser. Eine Arbeitsgruppe regte Anfang Februar an, dass die beiden Behörden unverzüglich ein gemeinsames Immobilien-Konzept erarbeiten und nicht erst bis zur Fusion damit warten sollen. Der Gemeinderat erteilte ihr jedoch eine Abfuhr. Solange Urdorf noch keine Einheitsgemeinde sei, könne man dem Anliegen nicht nachkommen, war die Erklärung. Politisch und rechtlich fehle die Legitimation für eine Zusammenarbeit (die «Limmattaler Zeitung» berichtete).

Das könnte frühestens zu Beginn der neuen Legislaturperiode 2022 der Fall sein. Für die Arbeitsgruppe ist das zu spät. «Wir fragen uns, was das für Folgen für die anstehenden Sanierungen der Gebäude beider Güter haben wird.» Die Gemeinde plane bis 2025 Investitionen von insgesamt fast 20 Millionen Franken und auch die Schule hege Vorhaben mit ähnlich hohen Beträgen. «Wir befürchten, dass, wenn die gemeinsame Planung erst 2022 startet, viele Projekte bereits separat laufen und einzeln realisiert werden», sagt Baumgartner. Sie ist sich sicher: «Das grosse Gebiet im Zentrum Urdorfs muss gemeinsam entwickelt werden.»

Dieser Meinung ist auch Pia Simmendinger. Die ausgebildete Architektin ist Teil der Arbeitsgruppe und gehört gleichzeitig der privaten Planungsgruppe an, die eine eigene Immobilien-Strategie für Schule und Gemeinde entwarf. «Das Zentrum Spitzacker und viele Schulgebäude wurden in den 1970er-Jahren erstellt, sie haben ihre Lebenszeit allmählich erreicht», sagt Simmendinger. Man sei nun an einem Punkt angelangt, an dem es wichtig sei, gute Entscheidungen zu treffen, weil die kommenden Generationen langfristig davon betroffen seien. Es sei bisher nie gesamtheitlich gedacht, sondern immer nur punktuell ausgebessert und saniert worden.

Abklärungen der Denkmalpflege dauern bis zu einem Jahr

«Viele haben wohl noch nicht begriffen, dass man diesen Schritt nicht ewig hinauszögern kann, man muss endlich handeln», sagt Simmendinger. Auch weil gewisse Prozesse ihre Zeit benötigten. Die kantonale Denkmalpflege habe diverse Gebäude in Urdorf in ihr Inventar aufgenommen, darunter etwa die Zentrumsanlage samt Hallenbad und Turnhalle oder die Schulanlage Moosmatt. Wenn die Schule und die Gemeinde diese Bauten sanieren wollten, müsse die Denkmalpflege zuerst einmal abklären, ob die Gebäude oder Teile davon schützenswert sind und mit dem Gemeinderat und der Schulpflege eine Lösung finden. «Diese Arbeit kann bis zu einem Jahr dauern», weiss Simmendinger.