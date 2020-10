Illegale Onlinewetten: Polizei beschlagnahmt Spielautomaten in Kulturlokal

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstagabend in einem Kulturvereinslokal in Glattbrugg illegale Onlinewetten aufgedeckt. Fünf Computer und zwei Laptops wurden sichergestellt.

Der in den vergangenen vier Monaten erzielte Umsatz mit den Glücksspielen wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Der Betreiber, ein 53-jähriger Türke, muss sich wegen Widerhandlung gegen das Geldspielgesetz sowie das Ausländer- und Integrationsgesetz verantworten. Eine 46-jährige Serbin, die ohne Arbeitsbewilligung im Service tätig war, wurde verhaftet.