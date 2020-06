Hunderte Päckchen warten auf Abnehmer: Deutsche Paketstationen erwarten für Montag einen Ansturm

Beim Bestellen von Waren im Ausland fallen hohe Versand- und Zollkosten an. Diese lassen sich umgehen, indem man sich die Pakete nach Deutschland an eine Paketstation im grenznahen Raum senden lässt. Dort holen die Kunden die Pakete ab, bezahlen eine Lagergebühr und bringen die Ware selbst über die Grenze. Bis zu einem Warenwert von 300 Franken werden so keine Zollgebühren fällig, und die Versandkosten sind innerhalb der EU geringer. Im grenznahen Raum sind daher in den letzten Jahren die Paketstationen wie Pilze aus dem Boden geschossen. (fab)