Gemeinderatswahl von Bergdietikon findet im Juni statt

Die Finanzkommission, die Steuerkommission, das Wahlbüro und der Gemeindeammann sowie der Vizeammann werden am 26. September gewählt. Hier fände ein allfälliger zweiter Wahlgang am 28. November statt.

Wer sich als Kandidatin oder Kandidat anmelden will, muss der Gemeinde eine Anmeldung einreichen, die von mindestens zehn Stimmberechtigten unterzeichnet ist. Die Anmeldung muss bis spätestens am 44. Tag vor der Wahl um 12 Uhr eingereicht werden, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Auch die Termine für die Gemeindeversammlungen dieses Jahr hat der Gemeinderat bereits festgelegt. Am Donnerstag, 24. Juni, sowie am Donnerstag, 25. November, sollen Gemeindeversammlungen stattfinden.