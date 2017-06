Trotz durchzogener letzter Saison (8. Rang) hofft der Grasshopper-Club Zürich darauf, viele Saisonkarten zu verkaufen. Dafür nutzt er nun die Sport-Crowdfunding-Plattform namens I believe in you.

Falls dort innert 22 Tagen 4000 Saisonkarten abgesetzt werden, erhält jeder Käufer 40 Prozent Rabatt. Bis am Sonntagabend um 20 Uhr wurden so 1216 Saisonkarten verkauft. Das sind 30 Prozent der gesetzten Zielgrösse. Die Aktion dauert noch 16 Tage.