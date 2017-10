Mittlerweile sind «The Moonling» noch zu fünft: Die beiden Aescher spielen zusammen mit Roman Rey an der E-Gitarre, Olivier Stuber am Keyboard und Sänger und Texter Sebastian Möhr. Sie sind sich einig, dass sie auch so sehr gut funktionieren. Geprobt wird, wie schon vor vier Jahren, in einem Dachstock in Aesch. Und weg vom Fenster waren sie nie wirklich. «Wir spielten einige Konzerte und waren bei einem Goa-Festival in Graubünden zu Gast», sagt Flückiger. Vor zwei Jahren spannte die Band mit der Gruppe Teatro Orfeo zusammen, für deren satirisches Stück «Mensch made in» sie die Musik schrieben.

Auf die Spitze treiben

Seither entstanden 13 neue Songs, aufgenommen im Urdorfer «downstairs-studio.ch», die nun auf «Master’s Voice» veröffentlicht wurden. «Wir sind unserem Stil treu geblieben, aber haben uns auch weiterentwickelt», sagt Leadsänger Möhr. Die vorab veröffentlichten Songs «Paradise Lost», «Their Master’s Voice» und «Monkeyfication», bei denen Möhr wie früher in Deutsch und Englisch singt, tragen die unverkennbare Handschrift der Mondlinge; sie sind freakig, aber dennoch eingängiger als auf dem Erstling «iMask». «Die neuen Songs sind kompakter, wir kommen eher auf den Punkt. Auf lange Versionen verzichteten wir», sagt Rüegg.