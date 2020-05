Frau stiehlt Senioren Kreditkartendaten und kauft damit ein

Nach einer Anzeige wegen Missbrauchs einer Kreditkarte habe man die Täterin in einem mehrmonatigen Ermittlungsverfahren eruieren können, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit. Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass die 32-jährige Kosovarin zwischen August 2019 und Mai 2020 in sechs Fällen an die Kreditkartendaten von Senioren gelangte und diese später missbräuchlich verwendete.

Sie habe die Daten für den Kauf von Kleidern, Artikel des täglichen Bedarf, Unterhaltungselektronik und zur Bezahlung von Dienstleistungen verwendet.

Die Beschuldigte sei im Laufe der Ermittlungen verhaftet worden und sei grösstenteils geständig.