Feuerwerk über Seebecken wird nicht stattfinden – stattdessen gibt es Lichtkunst

Ein Gedränge um das Seebecken mit zehntausenden von Menschen darf es in diesem Corona-Winter nicht geben. Der Verein Silvesterzauber hat deshalb entschieden, das grosse Feuerwerk in diesem Jahr abzublasen.

Es sei aber auch klar, dass es irgend eine Alternative brauche, um einen hoffnungsvollen Jahresanfang begehen zu können, teilte der Verein am Donnerstag mit. Er engagierte deshalb den Lichtkünstler Gerry Hofstetter.

Sein «Silversterzauber Light» wird in der Silvesternacht verschiedene Bauwerke am Limmatquai und in der Zürcher Innenstadt in festliches Licht tauchen. Die Lichtkunst läuft von 17 Uhr bis 2 Uhr morgens, wie der Verein weiter mitteilte.