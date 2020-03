Einfamilienhaus in Zell bei Brand völlig zerstört – eine Million Sachschaden

In der Nacht auf Sonntag, kurz nach 4 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale die Meldung über einen Brand in einem freistehenden Einfamilienhaus ein, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Die ausgerückten Feuerwehren hätten sofort mit den Löscharbeiten begonnen und das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht.

Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der entstandene Schaden kann laut Polizei noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch rund eine Million Franken betragen. Die genaue Brandursache wird noch untersucht.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren von Zell, Weisslingen sowie Turbenthal-Wila und vorsorglich ein Team des Rettungsdienstes des Spitals Winterthur im Einsatz.

Polizeibilder vom März 2020