Eine Tonne Trauben: Wenn Vater und Sohn im Weinberg wümmen

Mäusebussarde teilen sich mit einem Flugzeug den strahlend blauen Himmel. Eine Brise weht durch den Weininger Rebberg Wellenberg. «Die ist perfekt», sagt Ernst Werffeli und streckt eine weisse Traube in die Höhe. «Sie ist satt und weist keine einzige faule oder angefressene Beere auf», sagt der 76-Jährige und legt das Exemplar behutsam in eine Kiste.

Werffeli, der lieber Ernesto statt Ernst genannt wird, steckt mitten im Wümmet. Mit seinem Sohn Harley erntet er diese Woche Riesling-Silvaner-Trauben. «Das Winzern ist unsere Leidenschaft . Es braucht Gefühl beim Wümmet, dann wird der Wein besonders gut», sagt Harley Werffeli, während er eine Traube vom Rebstock abschneidet. Helfer hätten sie keine. «Wir machen das traditionell zu zweit. Man muss Freude daran haben und sich Zeit nehmen.» Fremde hätten das oftmals nicht, würden dauernd auf die Uhr schauen. «Ich habe keinen Stress. Die Weinlese ist für mich als würde ich meditieren. Es ist eine schöne Arbeit», sagt der 49-Jährige.

Sie winzern bereits in fünfter Generation

Sein Vater nickt. «Hier oben merkt man nichts vom Stress und der Hektik. Und auch vom Coronavirus ist man weit entfernt», sagt Ernst Werffeli. Die Familie winzert bereits in fünfter Generation. Darauf ist man stolz. «Ich denke oft an meine Vorfahren, wenn ich hier im Rebberg arbeite. Ich glaube, sie hätten Freude, dass wir die Tradition immer noch pflegen», sagt Harely Werffeli. Er hofft, dass auch mal eines seiner sechs Kinder den Rebberg übernimmt. «Ich habe sie schon als sie ganz klein waren in den Weinberg mitgenommen, damit sie sehen, was es hier zu tun gibt.» So hat es auch mein Vater gemacht. «Seit dem ich laufen konnte, schleppte er mich mit. Am liebsten bin ich barfuss durch die Rebstöcke gerannt», erinnert sich Harley Werffeli.