Ein Ort, um das Erwachsensein zu üben – Jugendarbeiter Richard Mauersberger blickt zurück

Ein kräftiges Olivenbäumchen schmückt den Steingarten vor dem Pfarrhaus in Niederglatt. Seit 2012 kümmert sich Richard Mauersberger dort als Seelsorger um die reformierte Kirchgemeinde. «Das Bäumchen habe ich zum Abschied von den Eltern meiner letzten Unterrichtsklasse im rechten Limmattal bekommen, als ich die reformierte Kirche Weiningen verliess und hierher wechselte», sagt der 58-jährige Pfarrer. Der Olivenbaum sei ein wunderschönes Zeichen für Beständigkeit und werde in der Bibel als symbolträchtiges Bild genutzt.

Von 1990 bis 2011 begleiteten Sie als Jugendarbeiter, Sozialdiakon und Katechet Tausende von Jugendliche im rechten Limmattal. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Richard Mauersberger: An die vielen Begegnungen mit Jugendlichen im Jugendtreff Geroldswil, an Anlässen, Skilagern und im Religionsunterricht denke ich gerne zurück. Schön ist, dass ich mit einigen Jugendlichen, Hilfs- und Assistenzleitern von damals immer noch in Kontakt stehe. Ein paar begleiteten mich zum Beispiel nach Neu-Delhi, wo ich Pfarrer einer Slum-Kirche bin. In einigen Fällen trug die Jugendarbeit auch dazu bei, dass sich die Jugendlichen selbst für Erzieher- und Kinderbetreuungs-Berufe zu interessieren begannen. Es freut mich sehr, dass heute viele von ihnen in diesem Berufsfeld tätig sind. Man kann die Jugendarbeit mit der Arbeit eines traditionellen Landwirts vergleichen. Man säht und säht, wartet und weiss nicht, ob die Saat aufgeht. Als Jugendarbeiter investiert man in die Jugendlichen und braucht Geduld, um zu sehen, ob die Arbeit Früchte trägt. Doch das Warten lohnt sich meist.

Wie kam es damals dazu, dass Sie die Leitung des Jugendtreffs übernahmen?

Ich bin in Unterengstringen aufgewachsen und lernte den Jugendtreff als Jugendlicher 1981 kennen. Der damalige Jugendarbeiter wollte, dass ich in die Jugendarbeit einsteige. Doch hatte ich meine Weichen schon gestellt. Ich konzentrierte mich auf andere Projekte, schmuggelte etwa während der Zeit des eisernen Vorhangs Bibeln von Wien aus nach Osteuropa. Später zog ich in die USA und studierte am Bethany College of Missions in Minnesota Theologie. Wieder kontaktierte mich die reformierte Kirche Weiningen und fragte, ob ich die Jugendarbeit übernehmen möchte. Für mich war es eine schreckliche Vorstellung, an einem Ort zu arbeiten, wo alle wissen, wer ich bin. Wieder wich ich aus und stürzte mich für ein weiteres Jahr in den USA ins Studium. Nach Jahren des Widerstands trat ich 1990 die Stelle dann trotzdem an. Ich setzte mir eine Zeitlimite von zwei Jahren, wollte anschliessend weiterziehen. Doch daraus wurde nichts, ich blieb 21 Jahre.

Die Arbeit war also gar nicht so übel, wie Sie sich vorstellten?

Genau. Es war tatsächlich das komplette Gegenteil. Ich genoss grosses Vertrauen der Kirchenpflege und konnte arbeiten und Projekte umsetzten, so wie ich es für richtig hielt. Diese Freiheit und die abwechslungsreichen Tätigkeiten im Jugendtreff, im Religionsunterricht, bei der Konfirmationsvorbereitung und bei der Planung und Durchführung von Lagern war sehr erfüllend. Ich konnte dank dieser vielfältigen Aufgaben auch viele Synergien nutzen. So bildete ich beispielsweise verschiedene Jugendgruppen, die nach dem kirchlichen Unterricht, die gemeinsame Zeit im Jugendtreff ausklingen lassen konnten.