Die Stadt bleibt im Mundart-Rap am Drücker: Milli54 meldet sich zurück

Milli ist aber kein One-Hit-Wonder: Im Jahr 2020 wurde es auch trotz Corona nicht ruhig um ihn. Er veröffentlichte alle paar Monate eifrig neue Singles, so beispielsweise der Follow-Up Track «Grüezi Herr Glarner». Für «20 Minuten» traf sich der Rapper sogar mit dem Politiker, um zusammen das Stück zu besprechen. Dabei erzählte Glarner dem Künstler, dass er schon in Spreitenbach und Dietikon wohnte – Milli sieht das als mögliche Erklärung dafür, dass Glarner nun bei der SVP ist und «weit über dem Mutschellen wohnt» .

Milli meint hierbei, dass jeder mit seiner Stadt Positives und Negatives verbindet. Die kreativen Köpfe Dietikons seien schon immer Trendsetter für den Rest der Schweiz gewesen. Und dennoch: «Wenn man hier wegzieht, bleibt man geprägt von den vielen Geschichten, die man erlebt hat.»

Der Rapper blickt auf mehr als ein Jahrzehnt im Business zurück. Interessant ist hier der Konstellationen-Wechsel um ihn: Während er mit doch so einigen Künstlern aus den Anfangsjahren quasi keinen Kontakt mehr hat, betätigt sich sein früherer Rap-Kollege Gon Bass mittlerweile als Videoproduzent für ihn. Produzent Chekaa und eben auch Xen arbeiten ferner schon fast seit einem Jahrzehnt mit ihm zusammen.

Bemerkenswert ist hierbei, dass die Message aus «Hood» schon fast an die im Track «DieTiker» von Xen und Milli54 vor 8 Jahren anschliesst. Seinerzeit rappte Xen die Hook: «Hoff mir finded dä Weg us dem dreckige Loch». Nun also in «Hood» das Verständnis, dass man das «Loch» nie so ganz verlassen kann.