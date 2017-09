Die 2000-Watt-Gesellschaft ist ein visionäres, energiepolitisches Modell, das Anfang der 1990er Jahre an der ETH Zürich entwickelt wurde. Danach sollte der Energiebedarf jedes Erdbewohners einer durchschnittlichen Leistung von 2000 Watt auf Stufe Primärenergie entsprechen. Die Schweiz hat zurzeit einen Wert der stetigen Leistung von etwa 5000 bis 6000 Watt pro Bewohner. Gemäss den Spezialisten der ETH ist es möglich, mittelfristig ohne Komforteinbussen auf diesen Wert zu kommen. Dies soll unter anderem durch Erhöhung der Effizienz an Gebäuden geschehen. In der Schweiz haben sich mittlerweile diverse Gemeinden, etwa die Stadt Zürich, zur 2000-Watt-Gesellschaft bekannt und Massnahmen zur Umsetzung eingeleitet. Die Vision soll bis spätestens 2100 Realität werden. Das Modell der 2000-Watt-Gesellschaft ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Labels Energiestadt – ein Label, das auch Dietikon trägt. 2015 wurde die Stadt sogar mit dem Label «Energiestadt GOLD» ausgezeichnet und ist damit eine der schweizweit 42 Gold-Städte, die in der Energiepolitik eine Vorreiterrolle einnehmen. (GAH)