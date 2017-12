Eishockey: Vor einem Jahr stand der EHC Urdorf noch in der 3. Liga. Und eigentlich müssten die Urdorfer auch diese Saison in der 3. Liga bestreiten. Doch unter anderem wegen der neu eingeführten MySports-League und der guten Platzierung steigen die «Stiere» im Frühjahr in die 2. Liga auf, aus der sie vor einem Jahr abgestiegen waren.

Fussball: Auch im Fussball gibt es einen unerwarteten Aufstieg. Als grosser Favorit für die Beförderung in die 2. Liga gilt in der Saison 2016/17 in der Gruppe 2 der 3. Liga erst der zuvor abgestiegene FC Birmensdorf. Doch die Birmensdorfer bekommen bald Konkurrenz aus dem Limmattal, nämlich vom FC Urdorf. Die Urdorfer steigern sich im Laufe der Saison kontinuierlich. Am Ende lässt Gianni Musumecis Team alle Konkurrenten hinter sich und sichert sich zum Saisonabschluss im Juni den ersten Tabellenrang. Nach vier Jahren spielen die Urdorfer damit erstmals wieder in der 2. Liga.