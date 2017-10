Zuletzt waren die Publifone, wenn überhaupt, vor allem für Anrufe ins Ausland attraktiver als Anrufe mit dem Handy. Vermehrt kehren aber auch Ausländer den Publifonen den Rücken: Der Rückgang internationaler Gespräche via Publifon ist überproportional stärker als jener bei den nationalen Gesprächen. «Die Verlagerung zu anderen Diensten ist offensichtlich», sagt Hubacher. Auf internationale Anrufe spezialisierte Anbieter sowie Skype und Whatsapp sind attraktiv für Gespräche in die weite Welt hinaus. Die tiefen Nutzungszahlen der Publifone und der weiterhin stark rückläufige Trend war denn auch für den Bundesrat Argument genug, die Telefonkabinen-Pflicht aus den Auflagen zur Grundversorgungskonzession zu streichen.

Heute betreibt die Swisscom nur noch 300 Publifone freiwillig, also ausserhalb dieser Pflicht. Davon ausgehen, dass diese 300, zu denen auch drei Publifone in Schlieren gehören, alle rentabel sind, darf man aber nicht. Die Betriebskosten der Publifone sind denn auch je nach Standort sehr unterschiedlich. Faktoren sind insbesondere die Miete, der Unterhalt, die Wartung sowie Reparaturkosten infolge Vandalismus. Zahlen zu diesen Faktoren nennt die Swisscom keine.

Als die PTT aufgeteilt wurde

Im Limmattal gibt es schon heute in fünf Gemeinden keine Telefonkabinen mehr. So etwa auch in Bergdietikon. Das war aber nicht immer so. Der Bergdietiker alt Gemeinderat Werner Weibel erinnert sich: «Bei den ehemaligen Poststellen in Kindhausen und an der Bergstrasse gab es früher je eine Telefonkabine.» Diese seien aber schon entfernt worden, bevor die Poststellen geschlossen wurden. In Kindhausen schloss die Post im Jahr 2001, an der Bergstrasse 2015.

Zumindest die Kindhauser Telefonkabine dürfte also – wie viele andere auch – Ende der 1990er-Jahre geschlossen worden sein. Das passt auch insofern, als der Staatsbetrieb PTT per 1998 in die beiden Konzerne Post und Swisscom aufgeteilt wurde. Es liegt nahe, dass bis dahin im Rahmen des staatlichen Service public noch in praktisch jeder Gemeinde eine Telefonkabine stand. 1999 begann dann die Zahl der Telefonkabinen im Land zu sinken, nachdem sie von 1996 bis 1998 den Höchststand von 13'400 erreichte. Auch in Geroldswil, Uitikon, Oetwil und Aesch sind sie verschwunden. Allein im Jahr 2000 fielen 2100 Publifone weg. In keinem anderen Jahr war der Abbau grösser.