Der Regierungsrat hält nichts von ihrem Food-Waste-Steuerabzug

Jährlich werden in der Schweiz rund 2,6 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Laut dem Bundesamt für Umwelt müssten mehr als die Hälfte davon nicht im Güsel landen. Zu hoch ist die Zahl auch für GLP-Kantonsrätin Sonja Gehrig. Das Thema Lebensmittelverschwendung bewegt die Urdorferin seit über 30 Jahren. Vor fünf Jahren gründete sie in Urdorf den Verein «Aufgetischt statt weggeworfen», um nicht mehr verkaufbare Esswaren nach Ladenschluss an Armutsbetroffene zu verteilen.

Auch auf politischer Ebene versucht Gehrig, Abhilfe zu schaffen. Mit Parteikollegin Christa Stünzi (Horgen) reichte sie deshalb eine Anfrage beim Zürcher Regierungsrat ein. Die beiden Frauen wollten wissen, was dieser von einem steuerlichen Anreizsystem hält, welches das Spenden von Lebensmitteln belohnt.

«So könnte zum Beispiel für Lebensmittel, die an nichtgewinnorientierte Organisationen verschenkt werden, ein Zusatzbetrag steuerlich abgezogen werden. Am besten ein Faktor auf den Einkaufswert, der jetzt schon steuerbefreit ist, im Sinne eines Überabzugs», so Gehrig. Alternativ könne ein Steuerabzug der Lebensmittelspenden auf den steuerpflichtigen Gewinn eingeführt werden.

Gehrig und Stünzi berufen sich dabei auf Vorbilder in Europa. «Länder wie Frankreich, Spanien oder Portugal haben bereits steuerliche Anreizsysteme eingeführt und man verzeichnet nachweislich positive Resultate bei der Bekämpfung von Food-Waste», sagt die Urdorfer Kantonsrätin. Mit einem solchen System könne die Lebensmittelverschwendung zudem nicht nur minimiert, sondern gleichzeitig auch der Mehraufwand der Verkaufsstellen und Detailhändler für die Lebensmittelabgabe gerechtfertigt werden.

Kanton Zürich könnte Vorreiterrolle einnehmen

Gehrig ist sich sicher, dass der Kanton Zürich eine Vorreiterrolle einnehmen könnte. «Er wäre für ein Pilotprojekt eines steuerlichen Anreizsystems ideal, da in der Stadt Zürich und in der Agglomeration besonders viele potenzielle Abnehmer von Lebensmittelspenden und auf Food-Waste sensibilisierte Leute wohnen.»

Der Vorschlag der beiden Kantonsrätinnen findet beim Regierungsrat jedoch wenig Anklang. «Ein Steuerabzug zur Förderung von Lebensmittelspenden kann ohne Grundlage im Bundesrecht nicht in das kantonale Steuergesetz aufgenommen werden», schreibt er nun in seiner Antwort auf die Anfrage. Aus fiskalpolitischer Sicht sei die Einführung eines solchen Abzugs abzulehnen.

«Steuern sind voraussetzungslos geschuldete Abgaben. Sie dienen der Finanzierung der öffentlichen Haushalte und nicht der Verfolgung oder Förderung von ausserfiskalischen Zwecken», begründet der Regierungsrat seinen Entscheid. Er hält das Belohnungssystem für obsolet. Produzenten wie etwa Landwirte, der Detailhandel und die Gastronomie hätten bereits heute ein grosses geschäftliches Interesse, keine überschüssigen Lebensmittel zu produzieren und zum Verkauf anzubieten.

Steuerlicher Vorteil könnte das Gegenteil bewirken

Überdies befürchtet der Regierungsrat, dass das steuerliche Anreizsystem die Lebensmittelverschwendung begünstigen statt eindämmen wird. «Die Einführung eines solchen Abzugs könnte sogar zu einer Erhöhung von Produktion und Einkauf von Lebensmitteln führen, da sich für die Anbietenden ein steuerlicher Vorteil aus der erhöhten Produktion und der anschliessenden Spende von überschüssigen Lebensmitteln ergeben könnte.»

Gehrig ist enttäuscht von der Regierungsratsantwort. «Das Argument, dass das steuerliche System nicht auch lenken kann, finde ich nicht einleuchtend», sagt die Politikerin. Viele Bereiche, wie etwa die Kinderbetreuung und der Arbeitsweg, könnten von den Steuern abgezogen werden. Auch bei Unternehmen gebe es schon viele Abzugsmöglichkeiten. «Es wäre eine Chance dafür, dass möglichst wenig Lebensmittel am Ende des Tages in der Biogas- oder Kehrichtverbrennungsanlage entsorgt werden müssen und somit noch auf dem Teller landen.»