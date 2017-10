Die erste Episode der neuen – bereits sechsten – Staffel wird heute Abend um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die geheimen Dreharbeiten in Thailand sind schon abgeschlossen. Mit dabei unter den Kandidatinnen ist die 32-jährige Elena. Sie ist zurzeit im Limmattal zu Hause.

«Die Schweiz gefällt mir sehr»

Seit gerade zwei Monaten wohnt sie in Dietikon. Die gebürtige Spanierin lebte davor auf Gran Canaria, wo sie auch arbeitete und Psychologie studierte. Im Sommer 2016 besuchte sie die Schweiz in ihren Ferien und verliebte sich sofort in die Stadt Zürich. «Der See und die Limmat sind einfach wunderbar, die Schweiz gefällt mir sehr», sagt sie. Durch Zufall sei sie an einer Party mit Mitarbeitern der «Bachelor»-Produktionsfirma in Kontakt gekommen.

Elena hatte für eine lange Zeit keinen Freund und suchte auch nicht danach. Daher hätte sie sich selber nicht für eine solche Sendung angemeldet, wie sie sagt: «Am Anfang wusste ich auch gar nicht, um was es bei ‹Bachelor› geht, denn ich kannte die Sendung ja nicht.»

Reibereien unter den Damen

Nach dem Party-Treffen sei eine Woche vergangen, bis sie zu einem Casting eingeladen wurde. Kurz darauf stand fest: Elena hat es unter die 21 Frauen der diesjährigen Staffel geschafft.

Am schwierigsten sei bei den Dreharbeiten das Zusammenleben mit den anderen Frauen gewesen, verrät sie. Es habe oft Reibereien gegeben. Auch sprachlich sei es für sie nicht immer einfach gewesen: Elena spricht kein Deutsch und musste sich auf Englisch verständigen. Trotzdem ist für sie klar: «‹Bachelor› war etwas vom tollsten, das ich jemals gemacht habe.» Die Spanierin arbeitet heute unter anderem als Naildesignerin.

Zuletzt war das Limmattal 2016 in der fünften «Bachelor»-Staffel mit je einer Kandidatin aus Oberengstringerin und Schlieren vertreten, die um den damaligen Bachelor, den Kickboxer Janosch Nietlispach kämpften.