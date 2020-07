Wie in jedem Jahr werden am 1. Augst die abendlichen Beschränkungen für An- und Abflüge durch den deutschen Luftraum aufgehoben, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte.

Landungen erfolgen ab 20 Uhr bis zum Ende des Flugbetriebs von Norden her. Gestartet wird bis 22 Uhr nach Westen und Süden, ab 22 Uhr nach Norden. Kurzfristige wetterbedingte Abweichungen sind jederzeit möglich.