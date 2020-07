Vergangene Woche lag die Zahl der neuen Ansteckungen jeweils zwischen 13 und 32 Fällen. Aktuell liegen 26 Personen im Spital, davon 3 mit künstlicher Beatmung.

Einen neuen Todesfall gab es am Dienstag nicht. Den letzten Todesfall gab die Gesundheitsdirektion am Montag bekannt. Es handelte sich um einen Patienten im Alter von über 90 Jahren. Bisher starben im Kanton Zürich 134 Personen an den Folgen der Infektion.