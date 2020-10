Zürcher Forschende zeigen: In Eurasien wurde schon früher Ball gespielt als gedacht

(agl) Forschende der Universität Zürich haben gemeinsam mit einem internationalen Team in der Nähe der Stadt Turfan im Nordwesten Chinas drei Lederbälle untersucht. Diese wurden in Gräbern von Reitern gefunden. Die Forschungsergebnisse ergaben ein Alter zwischen 3200 und 2900 Jahren. «Damit sind diese Bälle etwa fünf Jahrhunderte älter als die bisher bekannten antiken Bälle und Darstellungen von Ballspielen in Eurasien», sagt Studienautor Patrick Wertmann vom Asien-Orient-Institut der Universität Zürich.

Die archäologischen Informationen würden aber nicht ausreichen, um die Frage zu beantworten, wofür die Bälle aus den Reitergräbern genau genutzt wurden. Die aktuelle Studie zeigt gemäss der Mitteilung jedoch, dass Bälle und Ballspiele als eine Form der körperlichen Ertüchtigung und des militärischen Trainings von Anfang an dazugehörten.