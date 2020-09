Schon so dunkel! Vier Minuten Sonnenlicht verlieren wir aktuell jeden Tag

Am Dienstag, 22. September, war es wieder soweit. Die Sonne stand eine gewisse Zeit genau über dem Äquator und teilte den Tag in exakt 12 Stunden Helligkeit und Dunkelheit ein. In der Fachsprache nennt man das Äquinoktium oder eben Tag- und Nachtgleiche. Von nun wird es nur noch dunkler, der Herbst hat begonnen. Es ist uns längst schmerzlichst aufgefallen: Anstatt die letzten Sonnenstrahlen geniessen zu können, müssen wir die abendliche Jogging- oder Bikerunde plötzlich wieder mit Stirnlampe absolvieren. Oder wir fragen uns schon seit einigen Tagen beim morgendlichen Klingeln des Weckers, ob es denn wirklich schon wieder Zeit zum Aufstehen sein kann, bei dieser Dunkelheit, die draussen noch herrscht.

Natürlich wissen wir, dass dieser unerbittliche Rhythmus mit der Neigung der Erdachse zusammenhängt. Aber warum kommt es uns so vor, als ob die Tage fast auf einen Schlag kürzer werden würden? Eine Erklärung liefert sowohl die Mathematik der Himmelskörper als auch die grundlegende Psyche des Menschen.

Die pendelnde Sonne

Was viele nicht wissen: Die Tageslänge ändert sich im Verlauf des Jahres nicht kontinuierlich, sondern schwingt wie ein Pendel zwischen dem längsten Tag im Juni und dem kürzesten im Dezember hin und her, wobei es sich an den Endpunkten am langsamsten bewegt. Zeichnet man diese Bewegung auf, ergibt sich eine geschwungene Kurve, die unsere subjektiven Eindrücke bestätigt: