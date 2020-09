Roche vermeldet Erfolg: Dank Medikament nicht an die Beatmungsmaschine

(mg) Ganze 44 Prozent weniger beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten mit einer coronabedingten Lungenentzündung an mechanische Beatmungsgeräte angeschlossen werden müssen. Das meldet Roche am Freitag. Zu diesem Schluss sei eine Studie mit dem bereits zugelassenen Wirkstoff Actemra/RoActemra gekommen. Die Phase-III-Studie wurde an über 380 Personen in den Vereinigten Staaten, Südafrika, Kenia, Brasilien, Mexiko und Peru durchgeführt.