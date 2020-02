Zweitgeborene sollen häufiger kriminell sein: Doch welchen Einfluss hat die Geburtsfolge wirklich?

Das Klischee ist alt: Die Erstgeborenen sind die Strebsamen, die Zweitgeborenen Querschläger. Offenbar nicht nur in englischen Königsfamilien. Eine aktuelle Studie zeigt, dass in Familien mit mehreren Kindern die zweitgeborenen Söhne eine um 20 bis 40 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit haben, in der Schule Strafen zu erhalten – und später kriminell zu werden.

Die fünf amerikanischen Forscher zeigen mit «Order and Delinquency», erschienen im Journal of Labor Economics, dass 7,2 Prozent aller Erstgeborenen in Dänemark mit 21 Jahren verurteilt wurden – aber nur 9,6 Prozent aller Zweitgeborenen. Dies ergibt eine höhere Wahrscheinlichkeit von 33 Prozent für Zweitgeborene.

Bei gravierenden Taten ist der Unterschied mit 36 Prozent noch deutlicher. In Florida zeigt sich eine höhere Wahrscheinlichkeit für Zweitgeborene von 29 Prozent, von der Schule suspendiert zu werden. Und obwohl Florida ein anderes Justizsystem hat, haben auch dort Zweitgeborene ein höheres Risiko von 20 bis 40 Prozent mit dem Jugendstrafrecht in Konflikt zu kommen.

Doch warum werden Zweitgeborene eher straffällig? Letzten März konnte eine Studie des Max-Planck-Institutes in Deutschland belegen, dass sie nicht etwa risikobereiter sind. An der Gesundheit und der Schulbildung liegt es auch nicht: Zweitgeborene sind gesünder, haben weniger Behinderungen und besuchen gleich gute Schulen wie die Erstgeborenen. Erwiesen ist auch, dass es in der Geburtenfolge keine Persönlichkeitsunterschiede wie Extrovertiertheit, Fantasie oder Selbstbewusstsein gibt. Zweitgeborene sind zwar etwas introvertierter, hyperaktiver sowie weniger gewissenhaft – doch der Unterschied ist winzig.

Erstgeborene haben gleich mehrere Vorteile

Aber was ist mit der Intelligenz? Mehrere grosse Studien stellten bei Zweitgeborenen im Vergleich mit Erstgeborenen ein bis zwei IQ-Punkte weniger fest – und einen noch grösseren Unterschied zu Drittgeborenen. Auch wenn viele Forscher diese Differenz im Leben als bedeutungslos klassieren, ist es bemerkenswert, wie sie zu Stande kommt: Jüngere Geschwister werden nicht etwa weniger intelligent geboren, sondern schlicht weniger gefördert. Zwar lernen die Jüngeren schnell und viel von den Älteren, doch die Erstgeborenen haben möglicherweise einen noch grösseren Lerneffekt, weil sie ihre Fähigkeiten nicht nur üben, sondern auch noch den Geschwistern beibringen können.

Entwicklungsforscher haben schon länger bemerkt, dass Zweitgeborene später zu sprechen beginnen, denn die Eltern haben weniger Zeit, sich mit ihnen zu unterhalten, als es beim Erstgeborenen der Fall war. Drittgeborene haben diesen Nachteil nicht, weil dann das älteste Geschwister redegewandt genug ist, statt der Eltern Sprachlehrer zu sein.

Gleichzeitig kommt es zwischen Geschwister häufiger zu Rivalitäten, je geringer der Altersunterschied ist. Auch in der aktuellen Studie zur Geburtenfolge zeigt sich ein Nachteil, wenn der Altersabstand klein ist: Das Risiko für Kriminalität ist höher, wenn die Geschwister weniger als zweieinhalb Jahre Altersdifferenz haben.