Zu hässlich, zu depressiv, zu dick: Jugendlichen geht es immer schlechter

Die vermeintliche Perfektion ist nur einen Klick entfernt. Was früher Modekataloge und Zeitschriften waren, sind heute Handy-Apps wie Instagram oder TikTok. Frauen und Männer sehen sich die Bilder und Videos auf den sozialen Medien an und denken: «Ich will so dünn sein», «Sie ist so hübsch, so werde ich nie aussehen», «Ich werde nie so eine hübsche Freundin haben» oder «Ich würde alles dafür tun, um so auszusehen». Doch kaum einer der Menschen auf diesen Bildern sagt, wie es wirklich ist. Dass sie verschiedene Apps benutzen, die beispielsweise die Nase kleiner, die Augen grösser und das Gesicht dünner machen. Vollere Lippen? Ein Klick entfernt. Längere Beine? Ein Klick entfernt. Sogar die Taille ist im Handumdrehen schmal. All das, um vermeintlich perfekt auszusehen. Um so auszusehen, wie im realen Leben keiner aussieht.

Doch das sehen pubertierende Jugendliche nicht. Sie vergleichen sich mit den Menschen auf diesen Bildern und Videos und finden sich selbst hässlich. Einer von vier Jugendlichen gibt an, in seinen Augen zu dick zu sein. Das sagt ein Bericht des Europabüros der Weltgesundheitsorganisation (WHO), für den die Gesundheit und das Sozialverhalten von rund 220'000 11- bis 15-jährigen Schulkindern aus 45 Ländern untersucht wurde.