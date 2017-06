Als der Gotthard, der ewige Mythos, noch nicht durchstochen war, musste jeder auf dem direkten Weg in den Süden an Andermatt vorbei. Der Stau auf der Gotthardstrasse war kein Übel, nein, die Ursner verkauften ihr Wasser zum Kühlen der Motoren und priesen es als besonders wirksam an. Den ersten Tunnel von 1880 nannten die Ursner «Brotschelm», er raubte ihnen lebenswichtige Einnahmequellen. Mit der Neat, dem neusten Loch, halten die Züge heute nicht mal mehr unten in Göschenen. Abends an der Bar des Hotel Bergidyll schimpft ein Andermatter über die neuen, schlechteren Zugverbindungen ins Tessin und nach Zürich.

Trotzdem: Die Lage bleibt ein Trumpf im Vergleich mit anderen Feriendestinationen in den Alpen. Zermatt, St. Moriz oder Gstaad haben alle lange Anfahrtswege. Der andere Trumpf: nochmals die Lage. Hier, an der Wasser- und Wetterscheide Europas, regnet und schneit es überdurchschnittlich oft. Schneesicherheit ist in der Zeit des Klimawandels das entscheidende Argument für einen Skiort. Ein Argument für Andermatt, eine Erklärung für Sawiris Optimismus.

Bloss: Gelingt es, die Leute anzulocken? Der englische Gentleman, der anderntags beim Frühstück im «Bergidyll» sitzt, kam in den 60er-Jahren zum ersten mal mit dem Auto in die Schweiz. Er montierte in Göschenen die Schneeketten und landete schliesslich eher zufällig in Andermatt. Er kam immer wieder, «it’s the good quality of snow», wegen der Schneequalität, sagt er. Das «Bergidyll» war damals «the place to be», abends spielten Bands, man tanzte, auch das Militär. Heute ist das Hotel nicht mal im Online-Reservationstool des Tourismusbüros aufgeführt. Andere Unterkünfte sind hip. Dafür hat das «Bergidyll» moderate Preise.