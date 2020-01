Wer sich mit diesem Wodka besäuft, der tut was Gutes fürs Klima

Wer fürs Klima etwas tun will, der kann auf Fleisch verzichten, nicht mehr fliegen, ein paar Bäume pflanzen – oder sich mit Wodka der Marke Air Co besaufen. Das Getränk des New Yorker Start-ups wird nämlich ­lediglich aus CO 2 und Wasser hergestellt. Während die Produktion einer herkömmlichen Flasche Wodka rund 6 Kilogramm Kohlenstoffdioxid freisetzt, werden für 7,5 Deziliter Air-Co-Wodka 0,5 Kilogramm CO 2 aus der Luft gefiltert.

Wodka aus Luft? Das geht so: Der Luft wird das Treibhausgas CO 2 entzogen. Gleichzeitig wird durch das Verfahren per Elektrolyse Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Das CO 2 wird unter Zuhilfenahme eines Katalysators mit Wasserstoff zu Alkohol verbunden – die Essenz des Wodkas. Auf ähnliche Weise wird auch synthetischer Treibstoff hergestellt, der in Zukunft klimaneutrales Fliegen ermög­lichen soll. Denn Ethanol, die gebräuch­liche Form von Alkohol, kann nicht nur Menschen antreiben (oder einschläfern), sondern auch Maschinen.

Ein Baum Pflanzen oder 25 Flaschen Wodka trinken

Da Air Co für die oben erwähnten chemischen Prozesse ausschliesslich erneuerbare Energie verwendet, hat das ­Getränk auf das Klima eine ähnliche Wirkung wie Bäume. Allerdings eine bescheidene. Eine ausgewachsene Buche entzieht der Atmosphäre pro Jahr 12,5 Kilogramm CO 2 . Dafür müsste man 25 Flaschen ­Wodka trinken.

Was einen vernachläs­sigbaren Nutzen für das Klima, aber gravie­rende Folgen für die eigene Gesundheit hätte. Klammert man den ökolo­gischen Fussabdruck gewisser tiefsibirischer Ethnien aus, so ist der Wodka für den Klimawandel ein bescheidenes Problem. Insofern wird die Welt mit dem ­Saufen von CO 2 -negativem Wodka nicht gerettet werden können.

Der Superfood der Zukunft: Proteine aus Kohlenstoffdioxid

Wobei das Attribut «CO 2 -negativ» irreführend ist. Wenn man den Wodka trinkt, stösst man das CO 2 beim Atmen wieder aus. Im besten Fall ist der Wodka klimaneutral. Aber auch nur dann, wenn zu s­einer Erzeugung ausschliesslich erneuer­bare Energien eingesetzt werden. Wer den Wodka kosten will, muss nach New York. Da wird er in verschiedenen In-Lo­kalen ausgeschenkt.

Eine Flasche senden – über den Ozean an die Redaktion der «Schweiz am Wochenende» – wollte das Start-up nicht. Verständlich, schliesslich würde das die CO 2 -Bilanz ruinieren. Gemäss den Kollegen des US-Medienunternehmens CNBC soll das Getränk so wie ein «durchschnittlicher Wodka» schmecken.

Was der Zukunftsforscher Matthias Horx dazu sagt

Für den Zukunftsforscher Matthias Horx ist der Wodka nur der Anfang. «Von solchen Karbon-negativen Produkten werden noch viele auf den Markt kommen», ist er überzeugt. In der Schweiz unterstützt die Firma Climeworks den Getränkehersteller Coca-Cola darin, Valser-Wasser mit CO 2 aus der Luft anzureichern, um den Sprudel ins Mineralwasser zu bringen.