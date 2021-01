Wegen verrauchter und dreckiger Zelle: Giuseppe Grasso verlässt nach drei Stunden das Gefängnis und bezahlt die Busse

Keine drei Stunden hat es Giuseppe Grasso im Gefängnis ausgehalten. Der Weinfelder hätte eine Ersatzfreiheitsstrafe von zwölf Tagen antreten sollen, weil er nicht bereit war, Busse und Verfahrenskosten in der Höhe von 6635 Franken zu zahlen. Der Grund für die Kosten ist ein Nachbarschaftsstreit, der bereits über 20 Jahre andauert.

Die Gefängnisstrafe hätte Grasso am Montag, 4. Januar, um 15 Uhr antreten sollen. «Ich fuhr mit meinem Auto zum Gefängnis, hatte Laptop und Handy dabei, da ich in der Zelle arbeiten wollte», sagt Grasso. Die Beamten hätten ihm aber klargemacht, dass er weder das Auto auf dem Parkplatz lassen noch Geräte in die Zelle nehmen dürfe. «Sie haben mir gesagt, ich soll nach Hause und am Dienstagmorgen um acht Uhr wieder kommen», sagt Grasso.

Er zahlte die Strafe, weil die Zelle dreckig war

Als er am Dienstag dann vor Ort war, dauerte es eine Stunde, bis er zu seiner Zelle geführt wurde.