Ein Virus hat die Schweiz lahmgelegt. Die Städte sind wie leergefegt, die Züge fahren nicht mehr richtig, Grenzzäune werden aufgestellt. Ausnahmezustand überall, Lockdown. Fast überall. In meinem Dorf gibt es nicht viel, was runtergefahren werden könnte. Es gibt hier nur drei Läden: Bäckerei, Metzgerei und Volg, und in keinem halten sich durchschnittlich mehr als drei Personen auf. Der Bus fährt auch zu coronafreien Zeiten selten und meist halb leer. Die letzte verbliebene Dorfbeiz ist schon lange keine mehr und hat jetzt ein Plakat draussen: «Jeden Mittag Pizzaservice».

Das Leben tobt woanders, der Virus hoffentlich auch

Auf dem Dorf leben wir in einem dauerhaften, selbst gewählten Lockdown. Die grossen Feste werden nicht hier gefeiert, die wichtigen Reden nicht hier gehalten. Das Leben tobt hier nicht, es fliesst ruhig dahin. Seit Covid-19 umgeht noch etwas ruhiger. Der Turnverein turnt nicht mehr, die Lehrerinnen sitzen in leeren Schulzimmern und das Chorkonzert ist abgesagt. Aber der Bauer spritzt weiter seine Obstanlage, Baukräne drehen ihre Kreise, Kinder springen auf ihren Trampolinen, die Mütter schwatzen über den Gartenhag. Social Distancing, das muss man hier auf dem Dorf niemanden erklären. Eine Heckenbreite Abstand zum Nachbarn hat man automatisch und Dichtestress herrscht nur am Dorffest und an sehr heissen Sonntagen im Freibad.

Den Garten aufrüsten gegen Corona

Bei einer Familie in unserer Strasse ist ein Gartenbauunternehmen emsig daran, die Wiese rund ums Haus in ein Spiel- und Gartenparadies zu verwandeln. Spielturm, Sandkasten, Schaukel, Pergola und Grillstelle, es wirkt unfreiwillig wie ein Aufrüsten gegen Corona. Die Welt soll draussen bleiben. Wir machen es uns jetzt selber schön. Was Städter jetzt im Notfallmodus lernen müssen, zelebrieren Landeier schon lange: den Rückzug ins Private. Im eigenen Garten jäten, in der eigenen Werkstatt hämmern, die eigenen Hühner füttern, in der eigenen Garage die Velos flicken, auf dem eigenen Hometrainer trainieren, auf der eigenen Feuerschale grillieren. In den Einfamilienhaussiedlungen, die dieses Land durchziehen wie ein Bandwurm, wird der Rückzug ins Private seit 50 Jahren geprobt. Jetzt ist der Ernstfall, und der Traum vom Eigenheim wird zur kollektiven Sehnsucht.