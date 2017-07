Pokémon Go war ein gigantischer Hype. Doch nicht nur digitale Spiele versetzen Menschen in Aufregung. Momentan steht ein Handkreisel im Mittelpunkt. Der Fidget Spinner ist in aller Munde und darf bei kaum einem Kind und Jugendlichen fehlen. Doch es gab in den vergangenen Jahrzehnten weitere Spielzeuge, die Eltern um den Verstand brachten.

Ein Blick zurück in die 90er-Jahre zeigt: Damals waren Tamagotchi und Jo-Jo der grösste Hit. Das Tamagotchi glich als kleines Gerät, um digitale Haustiere zu züchten, stark dem heutigen Pokémon Go. Der Jo-Jo als sich drehendes Geschicklichkeitsspielzeug erinnert eher an den Fidget Spinner. Sie haben Parallelen, und alle etwas gemeinsam: Es sind Spielereien, die Abertausende von Menschen in den Bann ziehen.

Doch wie kommt es zu solchen Hypes? Laut Elke Hildebrandt von der Pädagogischen Hochschule FHNW gibt es mehrere Gründe. Zum einen seien die Produkte ökonomisch gut und breit beworben worden. «Durch geschickte Werbung kann ein Bedürfnis bei Kindern entstehen.» Sobald ein Hype seinen Anfang nimmt, sei es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Welle ausbreite: «Die Kinder sind neugierig – sie wollen dazugehören und dabei sein», sagt Hildebrandt, die Seminare zum Thema «Spiele in der Gesellschaft» leitet. Auch Eltern würden den Hype indirekt fördern. Sie wollten den Kindern etwas Gutes tun und kauften darum das neueste Trendspielzeug. Schliesslich schwörten Hersteller auch auf den beruhigenden und konzentrationsfördernden Effekt beispielsweise der Fidget Spinner. Studien konnten das bisher weder bestätigen noch widerlegen.