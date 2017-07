Tief graben muss auch, wer heute nach Videotheken sucht. Zwar kann man im «Les Videos» im Zürcher Niederdörfli noch immer Filme ausleihen. Der Laden kann aber nur noch als Verein überleben. Mitglied wird man für 365 Franken im Jahr. Dafür kann man so viele Filme ausleihen, wie man will.

Auch aus anderen grossen Schweizer Städten sind die Videotheken fast komplett verschwunden. Lässt man die auf Erotik spezialisierten Videotheken beiseite, kommt man auf weniger als eine Handvoll für die Deutschschweiz. In Bern gibt es mit Dr. Strangelove noch gerade einen Anbieter. Der Besitzer isst und schläft die meiste Zeit gleich in seinem kleinen Ladenlokal in der Altstadt, während er seine Mietwohnung untervermietet. Der Grund für den rasanten Niedergang liegt in der digitalen Transformation. «Wir wurden weggeklickt», sagt Liliane Forster, die von sich selbst stolz und etwas trotzig sagt: «Ich habe noch nie einen Film downgeloadet oder gestreamt.» Sowieso ist ihr das Internet suspekt. So wie auffällig viele Filmriss-Kunden, die betonen, sie seien nicht im Netz.

1999 eröffnete Forster ihren Videoverleih mit Videokassetten. Wenig später musste sie auf DVD umsteigen. Um die Jahrtausendwende sprossen DVD-Verleihe in Schweizer Städten wie Pilze aus dem Boden. Geschäftstragend war für viele der Verleih von Sexfilmen. Dieses Geschäft verlagerte sich aber als Erstes ins Internet, wo sich die Bedürfnisse anonymer stärker befriedigen liessen als in der DVD-Thek im Quartier.

Auch Liliane Forster hatte in ihrem ersten Lokal eine Schmuddelecke hinter dem obligaten roten Vorhang. Dahinter waren nicht nur die Sexfilme, sondern auch das Horrorgenre vor den Augen der nichtvolljährigen Kundschaft verborgen.

Der Gang in die Videothek des Vertrauens war für viele Pärchen Freitagabend-Standard-Programm. Im besten Fall konnte man sich auf den Film einigen. Im Schlechteren nicht, nahm zwei Filme mit nach Hause, sah sich den einen an, liess das Wochenende verstreichen, ohne den zweiten auch nur angerührt zu haben, verpasste die Rückgabefrist und bezahlte Strafgebühren.

Was taugen die Netflix-Tipps?

Auch auf dem Land lief das Geschäft. An Automaten von Tankstellen der Landi-Tochter Agrola hatte man (meist) die Wahl der Qual, gabs doch vor allem schlechte Teenie-Komödien. Es war eine Zeit, in der Liliane Forster sogar expandieren konnte. 2005 zog sie mit ihren 21 000 Filmen in das grössere Lokal in Wiedikon. Auf die Schmuddelecke hinter dem Vorhang verzichtete sie fortan. Doch schon zwei Jahre später stockte das Geschäft, weil immer mehr Konsumenten Filme von Online-Plattformen gratis auf ihre Festplatten luden. Die Preise zerfielen, und die «Alles ist gratis»-Mentalität führte nicht nur zu fallenden Umsätzen der Kinobetreiber und Videobranche (siehe Grafik), es wurde auch immer enger für die Videotheken.

Hinzu kamen gut gemachte TV-Serien, die Anbieter wie Netflix offensiv bewarben. Ironie: Netflix war in den USA einst selbst mit dem analogen Geschäft gestartet und verschickte DVDs nach Hause. Netflix hat aber geschafft, was für den Filmriss von Liliane Forster nie infrage gekommen ist: einen Online-Filmverleih aufzuziehen. Denn für sie dreht sich alles um die silberne Scheibe: «Menschen wie ich wollen etwas in den Händen halten. Ausserdem erhält man mit der DVD Bonusmaterial, etwas zum Lesen auf der Hülle und eine bessere Qualität.»

Mit den DVD-Theken verschwinden aber nicht nur die silbernen Scheiben als Datenträger aus unserem Leben, sondern auch die fachkundigen Videothek-Angestellten. Mehr und mehr sind wir auf uns allein gestellt. Zwar erstellen Rechner bei Anbietern wie iTunes oder Netflix personalisierte Profile, und es werden uns Filme vorgeschlagen, die uns gefallen könnten. Die persönliche Note aber fehlt. Liliane Forster erzählt von Stammkunden, die fragten «Liliane, was empfiehlst du mir?», blind ihrem Rat folgten und wenige Tage später glücklich die DVD wieder zurückbrachten. Wie oft geben wir auf Netflix – der Flatrate sei Dank – einem Film zwar eine Chance, um ihn noch vor der Hälfte abzubrechen und den nächsten anzuklicken?

Abgebrochen hat nun auch Liliane Forster. Am Freitagabend lief in Zürich Wiedikon der Abspann: Mit einem Apéro bedankte sie sich bei ihren Stammkunden. Die letzte Mohikanerin des privaten DVD-Verleihs hat dichtgemacht.