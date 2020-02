Rosen, Tulpen, Nelken; alle Blumen welken? Oh nein. Trockenblumen, diese erstarrten Schönheiten, stehen plötzlich wieder überall herum. Wohnbloggerinnen hängen sich getrocknete Palmwedel an Wände. Models posieren vor riesigen Skulpturen aus dürrem Pampagras und Bräute stecken sich filigrane Kränze aus getrocknetem Weizen und Rosen ins Haar. Vielleicht hat es mit diesen verwaschenen Insta­gram-Filtern zu tun, vielleicht tatsächlich mit dem Wunsch nach langlebiger Nachhaltigkeit, dass plötzlich überall tote Blumen rumstehen.

Es ist noch nicht allzu lange her. Da waren Trockenblumen vor allem dort anzutreffen, wo das Leben stehen geblieben schien. Staubige Zeugen besserer, bunterer Zeiten in Stuben, in die selten Licht fiel, in Wartezimmern, deren Renovation Jahrzehnte zurücklag. Traurig sahen sie irgendwie alle aus.

Doch genau dieser Übergang vom Lebendigen zum Musealen, Skulpturalen ist das, was Trockenblumen heute wieder zu It-Objekten macht. Und natürlich der Fakt: dass da nichts verblüht, nichts Wasser braucht, nichts verfault. Pflegeleichte Schönheiten, die in puncto Langlebigkeit ihren frischen Schwestern die lange Nase machen. Dem Berliner Möbel- und Blumen-Geschäft Marsano rennen Trendsetterinnen, aber auch Luxus-Hotels, Galerien gerade die Ladentür ein, um getrocknete Schönheiten zu ergattern.